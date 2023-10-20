İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan’da

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail’in ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

KAYNAK: İHA
İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan’da

İsrail’e destek ziyareti gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, temaslarının ardından Suudi Arabistan’a geldi. Sunak yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplum olarak Hamas'ın saldırısının Gazze'deki korkunç insani krize yol açmasına izin vermemeliyiz. Bölgesel istikrarı sağlamak ve tehlikeli bir tırmanışı önlemek için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Sunak, başkent Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Selman’ın Sunak'a, Suudi Arabistan’ın Gazze Şeridi’ndeki sivillerin hedef alınmasını "iğrenç bir suç ve vahşi bir saldırı" olarak gördüğünü vurguladığı aktarıldı.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Liderler, son iki hafta içinde İsrail ve Gazze'de masum can kayıplarının korkunç olduğu konusunda hemfikirdi. Bölgede daha fazla gerilimin yaşanmaması gerektiğinin altını çizdiler ve eylemleri koordine etme konusunda anlaştılar” denildi.

Liderlerin hayati önem taşıyan su, gıda ve ilacı içiren insani yardımların Gazze Şeridi’ne erişiminin acil olduğu konusunda mutabakata vardığı belirtilen açıklamada, “Başbakan, Veliaht Prensi hem şimdi hem de uzun vadede istikrarı desteklemek için Suudi Arabistan'ın bölgedeki liderliğini kullanmaya teşvik etti” denildi.

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