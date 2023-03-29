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İngiltere sığınmacıları eski askeri tesislerde barındırmayı planlıyor

İngiliz hükümeti, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen ve sığınmacıları, oteller yerine eski askeri üslerde barındırmayı planlıyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 18:29
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İngiltere, göçmen ve sığınmacıları eski askeri tesislerde barındırmayı planlıyor

İngiltere sığınmacıları eski askeri tesislerde barındırmayı planlıyor
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İngiltere İçişleri Bakanlığında Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, parlamentoda yaptığı konuşmada, düzensiz göçmen ve sığınmacıların barındırılmasına ilişkin hükümetin yeni planını açıkladı.

Jenrick, bu plana göre Lincolnshire ve Essex'teki eski askeri üslerin yanı sıra Doğu Sussex'teki bir başka alanın birkaç bin kişiyi barındırabileceğini belirtti.

Bu yeni tesislerin, özel otellere ihtiyacı azaltmaya yardımcı olacağını ancak tek başlarına otellerin kullanılmasına bir gecede son vermeyeceğini vurgulayan Jenrick, "İngiltere, ülkenin daha iyi ekonomik beklentiler arayan insanlar için 'mıknatıs' haline gelmesini önlemek için göçmenlerin konaklama ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalı, daha fazlasını yapmamalıdır." dedi.

Jenrick, hükümetin, gemi ve tekneleri kullanma olasılığını da araştırdığını ancak kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

Küçük teknelerin çokluğunun iltica sistemini zorladığına işaret eden Jenrick, hükümetin yasa dışı göçmenlerin refahını Britanya halkının üzerinde tutmayacağını dile getirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu açıklamanın, hükümetin sığınmacı politikası konusunda "başarısızlığının kabulü" olduğunu savundu.

Cooper, göçmen ve sığınmacıların eski askeri tesislerde barındırılmasının, hükümetin otellere yaptığı harcamalara son vermeyeceğine işaret ederek, "Sürekli açıklama yapıyorlar ama durum daha da kötüye gidiyor." dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin otellerde konaklamasının vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlini bulduğunu ve bunun sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 günde ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler, yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek. (AA)

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