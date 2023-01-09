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İngiltere'de çatal-kaşık yasağı

İngiltere'de hükümet; plastik çatal, kaşık ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin yasakladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:39
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İngiltere hükümetinden çatal-kaşık yasağı

İngiltere'de çatal-kaşık yasağı
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Çevre, Gıda ve Kırsal İşleri Bakanlığı (DEFRA), sektör temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yaptığı uzun görüşmelerden sonra yasağı onayladı.

Yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.

Son yasak süpermarketlerde ya da mağazalarda satılan ürünlerdeki tek kullanımlık plastik ambalajları ise kapsamıyor.

Hükümet bu plastiklerle ilgili atık sorununa farklı şekilde çözüm bulmak istiyor.

Resmi verilere göre İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor.

Plastik atıklar doğada çözünmüyor, uzun yıllar boyunca toprağı ve suyu kirletiyor.

İngiltere'de kişi başına her yıl ortalama 18 adet tek kullanımlık plastik tabak ve 37 adet plastik çatal bıçak kullanılıyor.

DEFRA'ya göre bunların sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor.

İngiltere'nin geri dönüştürülmeyen plastik atıklarını diğer ülkelere ihraç etmesi yoğun tartışmalara neden olan bir konu.

DEFRA uygulamalarını incelemek üzere Avam Kamarası tarafından görevlendirilen Çevre ve Gıda Komitesi (EFRA) plastik atık yönetimi sorununun çözümünü geçen yıl düzenlediği panellerle tartışmıştı.

İngiltere Çevre Bakanı Thérèse Coffey, paket yiyecek ve içeceklerde kullanılan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya hazırlandıklarını söyledi.

Bakan Coffey, "Bu sorunu doğrudan çözmek için harekete geçmeye kararlıyım. Son yıllarda zaten büyük adımlar attık - ancak daha yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz ve halkın çağrılarına bir kez daha kulak verdik" dedi.

Coffey, yasağın gelecek nesiller için doğal çevreyi korumakta etkili olacağını belirtti.

İngiltere tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve kulak çöplerini 2020'de yasaklamıştı.

Greenpeace'in Birleşik Krallık'taki siyasi kampanyalarının sorumlusu Megan Randles, gelişmeyi olumlu karşıladıklarını ancak daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu söyledi:

Bir plastik seliyle mücadele ediyoruz ve bu önlem, musluğu kapatmaktansa paspas almaya çalışmak gibi.

Randles, hükümete plastik tüketimini azaltmak için sıkı hedefler belirleme ve "düzgün işleyen bir yeniden kullanım planı içeren anlamlı bir strateji geliştirme" çağrısı yaptı. (BBC)

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