﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi

İngiltere Kralı III. Charles, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye destek göndermek isteyen Londra'daki bir Türk topluluğu ile bir araya geldi.

Charles, depremzedelere insani yardım paketleri hazırlayan Batı Londra Türk Gönüllüleri (WLTV) ile sohbet etti.

Charles, Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından karşılandı.

Kendisine bir fincan çay ikram edilen Charles, Londra'daki Türklerin depremzedelere yönelik çabalarını överken taziyelerini bildirdi.

Charles, daha sonra Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda geçici bir Suriyeli toplum çadırı olan Suriye Evi'nin resmi açılışını yaparak, Londra Belediye başkanı Sadiq Khan ile bir araya geldi.