﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu

İngiltere, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını durdurdu.

FCDO’dan yapılan açıklamada, “Bugün İngiltere, Rusya'dan tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını durdurdu. Putin'in yasadışı savaşını finanse etmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri bağımlılıklarını azaltmaları için destekliyoruz” denildi.