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İngiltere sığınmacıları mega gemide barındıracak

İngiltere, adaya gelen sığınmacıları 2005 yılında Hollanda’nın kullandığı ve ‘baskıcı bir ortam’ diyerek eleştirilen mega gemide barındıracak.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:12
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İngiltere sığınmacıları gemide barındıracak

İngiltere sığınmacıları mega gemide barındıracak
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The Guardian’ın haberine göre İngiltere, kaçak göç sorunuyla mücadele kapsamında, 500'den fazla kişiyi barındırabilecek devasa bir gemiyi, birkaç gün içinde sığınmacılar için yeni konaklama yeri olarak ilan edilecek.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçenler için kullanılmak üzere Bibby Stockholm adlı gemi için bir anlaşma imzaladı.

Gemi, geçmişte Hollanda’da yine benzer bir iş için kullanılmış ancak ‘baskıcı bir ortam’ sebebiyle yoğun eleştiri almıştı.

Benzer şekilde pek çok İngiliz muhalif milletvekili de, hükümetin sığınmacıları mega gemide barındırma planlarını eleştirdi. Eski ticaret bakanı Jackie Doyle-Price, bu tür tekliflerin limandaki işletmelere zarar verip vermeyeceğini sorguladı.

Güney Dorset Milletvekili Richard Drax, tekne veya gemi kullanımının "kesinlikle söz konusu olmadığını" ve mevcut sorunları "on kat" şiddetlendireceğini söyledi.

Mega gemileri kullanma teklifi, İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde yaklaşık 400 otelin günde 6 milyon sterlinden fazla bir maliyetle 51.000'den fazla kişiyi barındırmak için kullanıldığını kabul etmesinden sonra geldi.

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