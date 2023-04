GSS’si ödenen sığınmacılar 9 yılda 4 kat arttı. Çarpıcı rapor ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılındaki adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sağlık sigortası primlerine ilişkin bir bilgi edinme talebinde bulunmuş fakat soruların cevapları özel ve ayrı bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle bilgi edinme talebi reddedilmişti. Devamında CHP’li Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı’na bağlı Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na itirazda bulunmuş ve kurul bakanlığı haklı bulmuştu. Bilgi edinme hakkından vazgeçmeyen CHP’li Akkuş İlgezdi, Ankara 15. İdare Mahkemesine de konuyu taşımış ve aynı sonuçla karşılaşmasının ardından konuyu İstinaf mahkemelerine taşımıştır. 4 senelik bilgi edinme mücadelesi nihayet sonuç verdi. İstinaf, CHP’li Akkuş İlgezdi’yi haklı buldu ve Bakanlığın soruları cevaplamasına dair karar verdi ve beklenen cevap 4 yıl sonra geldi.

İSTİNAF, AKKUŞ İLGEZDİ LEHİNE KARAR VERMİŞTİ

Lehte çıkan karara ilişkin konuşan Akkuş İlgezdi: “Evdeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu için Genel Sağlık Sigortası Primi devlet tarafından ödenen vatandaşlarımızın yıl ve il bazında sayısını bilgi edinme ile talep ettik. Aynı şekilde sağlık primleri devlet tarafından ödenen sığınmacı sayısını, çocuk sayısını ve kuruluş bakımı altında olan çocuk sayısını talep ettik. Söz konusu bilgi edinme talebimiz özel ve ayrı bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle cevaplanmamıştı. Verdiğimiz hukuk mücadelesi sonucunda sorularımıza cevap aldık. Ve istatistiklere baktığımızda neden bugüne kadar bu bilgileri bizden sakladıklarını çok net bir şekilde anlayabiliyoruz.”

İŞTE 4 YIL SONRA GELEN HALK SAĞLIĞI İSTATİSTİKLERİ…

“Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar 2014’te 7 milyona yakın iken 2022 yılında 6 buçuk milyonun üstündedir. Sadece 300 bin küsurluk bir azalma vardır. Bu da demek oluyor ki 9 yılda, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların sayısında ciddi bir azalış gözlemlenemiyorsa, yoksulluk Türkiye’nin kronik bir sorunu haline gelmiştir. 18 yaşının altında çocuk kategorisinde olup 2014’te 1.365.859 olan GSS’si devlet tarafından ödenen çocuk sayısı 2022 yılında 2.975.667’ye yükselmiştir. Bu da demek oluyor ki evdeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu için GSS’si ödenen çocuk sayısında artış var. Yani yoksulluktan çocuklarımız da payını almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız için durum böyle iken GSS’si devlet tarafından ödenen sığınmacı sayısındaki artış ise en çok dikkat çeken nokta olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında 45.009 vatansız sığınmacının GSS’si ödeniyorken 2022 yılında ise 4 kat artarak 206.212’ye ulaşıyor. Ülkemiz adeta kendi vatandaşlarımız için yaşanamaz hale gelirken sığınmacılar için ise avantajlı hale gelmeye başladı. 4 kat artık bize sığınmacılar ayrılan payın an be an arttığını göstermektedir.”