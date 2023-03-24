İngiltere’den sonra iki ülkeden daha sığınmacı önlemi

CBS News’te yer alan habere göre, iki ABD’li yetkili Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın geçen yıl ortak sınırlarında yasa dışı geçişlerin artması üzerine her iki ülkenin de daha fazla sayıda sığınmacıyı geri çevirmesine izin verecek bir anlaşma imzaladıkları bildirildi.

BİDEN VE TRUDEAU AÇIKLAYACAK

ABD Başkanı Biden ile Kanada Başbakan Justin Trudeau arasında Cuma günü Ottawa'da yapılacak bir toplantı sırasında resmen duyurulacak olan anlaşma ile her iki ülkeye giden sığınmacıları geri çevirmesine izin vermesi bekleniyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, Kanada'nın resmi olmayan geçiş noktalarında sınırı geçenleri geri çevirmesini engelleyen Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması’ndaki bir boşluğu kapatacak. Bu boşluk sayesinde göçmenler Roxham Road gibi yerlerden Kanada'ya rahatça girebiliyordu.

Kanada hükümetinin rakamlarına göre, yaklaşık 40.000 sığınmacı 2022'de izinsiz olarak Kanada'ya geçti. ABD’li yetkililerin verdiği sayılara göre ise 2022'de Kanada'dan ABD'ye yasadışı yollardan geçen göçmen sayısı 3.577’ydi.

ABD yasası, hükümetin sığınmacıları üçüncü ülkelere, bu ülkelerin göçmenlere sığınma talep etmeleri için "tam ve adil bir prosedür" sunduğuna karar vermesi halinde sınır dışı etmesine izin veriyor. Kanada ile yapılan anlaşma, ABD'nin şu anda uyguladığı tek güvenli üçüncü ülke anlaşması olduğu belirtiliyor. Eski Başkan Donald Trump yönetimindeki Guatemala, Honduras ve El Salvador ile yapılan benzer anlaşmalar Biden yönetimi tarafından rafa kaldırılmıştı.

SINIRI GEÇEN DÜZENSİZ GÖÇMEN İKİ KAT ARTMIŞTI

ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CPB) Birimi Şefi Robert Garcia, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, son aylarda Kanada sınırından ABD'ye yönelik düzensiz göçmen artışına dikkati çekmişti. Garcia, “4 aydan kısa bir süre içinde yakalanan düzensiz göçmenlerin toplamı, son iki yılda yakalananların sayısını geçti.” değerlendirmesinde bulunmuştu.