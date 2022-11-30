30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans çalışanı greve gitme kararı aldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:21
Takip Et

İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek
+
Aa
-

GMB sendikası, İngiltere ve Galler'de sağlık görevlileri, acil bakım asistanları ve diğer çalışanlardan oluşan 10 binden fazla ambulans personelinin greve gitme yönünde oy kullandığını duyurdu.

Sendika, Noel'den önce olası grev tarihlerini görüşmek üzere ilerleyen günlerde toplanacağını bildirdi.

GMB Ulusal Sekreteri Rachel Harrison, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetinde hiç kimse grev eylemini hafife almıyor. Bugün alınan grev kararı ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Hemşireler de greve gitmeye hazırlanıyor

Öte yandan İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de gelecek ay iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.

Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasınca yapılan açıklamada, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 15 ve 20 Aralık’ta iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı duyurulmuştu.

Hemşireleri temsil eden RCN’nin, ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
3
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
4
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
5
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
6
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
7
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Ukrayna'dan 'PKK/YPG'ye destek' açıklaması
﻿Ukrayna'dan 'PKK/YPG'ye destek' açıklaması
﻿Ukrayna'dan 'PKK/YPG'ye destek' açıklaması
﻿Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonunda 32 gözaltı
﻿Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonunda 32 gözaltı
﻿Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonunda 32 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.