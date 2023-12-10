İngiltere ve Hollanda liderleri kapıda kaldı. Ne yapacaklarını şaşırdılar

Resmi temaslarda bulunmak için İngiltere'ye giden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mevkidaşı Sunak tarafından Başbakanlık ofisi önünde karşılandı.

Samimi bir şekilde el sıkışan iki lider daha sonra ofise girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti.

Kafası karışmış görünen İngiliz Başbakan 10 saniyelik bir şaşkınlık sonrası kapıyı itmeye, etrafta yardım aramaya başladı. Ne olup bittiğini ilk başa anlamayan Hollandalı Başbakan da sonradan Sunak'a katıldı ve çevreyi kontrol etmeye başladı.

İçeriden bir görevlinin müdahale etmesi sonucu kapı açılınca iki liderin kısa süreliğine yaşadığı kriz de giderilmiş oldu. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.