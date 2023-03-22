22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere ve İsrail arasında ilişkileri derinleştirecek anlaşma imzalandı

İngiltere ve İsrail arasında ilişkileri derinleştirecek anlaşma imzalandı

İngiltere ile İsrail, 2030'a kadar teknoloji, ticaret ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmaya imza attı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 05:14
Takip Et

İngiltere ve İsrail arasında ilişkileri derinleştirecek anlaşma imzalandı

İngiltere ve İsrail arasında ilişkileri derinleştirecek anlaşma imzalandı
+
Aa
-

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile başkent Londra'ya resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, iki ülke arasında ekonomik, güvenlik ve teknoloji bağlarını derinleştirmeyi amaçlayan "2030 Yol Haritası"nı imzaladı.

Antisemitizmle mücadeleye yönelik ortak taahhütleri de içeren anlaşma, ticaret, bilim ve teknoloji, araştırma ve geliştirme, güvenlik, sağlık ve iklim gibi İsrail-İngiltere ilişkilerinde iş birliğini güçlendirmeye yönelik ayrıntılı taahhütler içeriyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki Bakan'ın görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarında son dönemde artan şiddet olayları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İran konularını da ele aldığı bildirildi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU, 23 MART'TA İNGİLTERE'Yİ ZİYARET EDECEK

İngiliz Bakan Cleverly, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesi ile İsrail'in yakın ve tarihi dostluğu paylaştığını belirterek iki ülke arasındaki bu ilişkiyi derinleştirmek için mevkidaşı Cohen'le anlaşma imzaladıklarını ifade etti. Cleverly, "Ticaret, teknoloji ve güvenlik konularında iki ülke bu fırsatlardan tam anlamıyla faydalanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Bakan Cohen'in ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 23 Mart Perşembe günü İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi gerçekleşti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
2
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
4
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
5
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
6
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
7
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Tanzanya'da 5 kişi Marburg virüsünden hayatını kaybetti
﻿Tanzanya'da 5 kişi Marburg virüsünden hayatını kaybetti
﻿Tanzanya'da 5 kişi Marburg virüsünden hayatını kaybetti
﻿İtalya'dan Vakıfbank geçti. Yarı finale yükseldi
﻿İtalya'dan Vakıfbank geçti. Yarı finale yükseldi
﻿İtalya'dan Vakıfbank geçti. Yarı finale yükseldi
﻿Galatasaray Nef veda etti
﻿Galatasaray Nef veda etti
﻿Galatasaray Nef veda etti
﻿Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.