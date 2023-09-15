İngiltere'de 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuldu

Avrupa'da sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği ülkelerden olan İngiltere'de tüm köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu bulunuyor. Sokakta sahipsiz köpek bulan vatandaşlar, belediye ya da sahipsiz hayvanlara yardım eden sivil toplum örgütlerine haber veriyor.

Yasalara göre, belediyelerin köpek yakalamakla sorumlu görevlileri tarafından kontrol altına alınan sahipsiz köpekler, gerekli bakım ve kontrollerin ardından varsa belediye barınaklarına, yoksa barınakları bulunan örgüt ya da derneklere teslim ediliyor.

Belediyeler, İngiltere'nin herhangi bir yerinde bulunan bir köpekten, hayvanlara yardım ve barınak sağlayan kuruluşları haberdar ediyor. Bir hafta boyunca köpeğin sahibi aranıyor.

Bu süreçte mikroçip sayesinde sahibine ulaşılamayan, bir dernek barınağına alınamayan ya da üçüncü bir kişi tarafından sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.

Neredeyse ülkedeki hanelerin yüzde 44'ünün evcil hayvana sahip olduğu İngiltere'de belediye ve sivil toplum kuruluşları (STK), bu nedenle köpek sahiplerinden telefon numarası ya da adres değişikliği yaptıklarında mikroçipteki bilgileri güncellemelerini istiyor.

SOKAKLARDA BİR YILDA YAKALANAN 17 BİN KÖPEKTEN 240'I UYUTULDU

İngiltere'de sahipsiz köpekleri sahiplendiren ve barınaklarda bakımını yapan sivil toplum kuruluşu Dogs Trust'ın 1 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihlerinde hazırladığı rapora göre, ülke genelinde belediyeler, ihbarlar neticesinde 17 bin 243 köpeği sokaklardan topladı.

Bu köpeklerin yüzde 54'ünü sahipleri teslim alırken, yüzde 8'i başka vatandaşlarca sahiplenildi. Köpeklerin yüzde 21'i barınağı bulunan STK'ler tarafından korumaya alınırken, yüzde 1'ine denk gelen 240'ı ise uyutuldu.

Raporda, kalan köpeklerin ise 31 Mart tarihi itibarıyla hala belediyelerin kontrolünde olduğu ya da "diğer" başlığı altında kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Uyutulan köpeklerin yalnızca 8'ine saldırganlığı nedeniyle bu işlem uygulandı.

Dogs Trust, belediyelerin yakaladığı sahipsiz köpek sayısının 1997'de ise 140 bin olduğuna işaret etti.

"KÖPEK SATIN ALMAYI DEĞİL BARINAKLARDAN SAHİPLENMEYİ TEŞVİK EDİYORUZ"

AA muhabirine konuşan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) örgütünün Dijital Kampanyalar Yöneticisi Chelsea Munro, sahipsiz köpeklerin toplanması, barınaklarda tutulması yöntemlerini önerirken, uyutma işleminin İngiltere'de mümkün olan en insani yollarla yapıldığını söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin kaynak sıkıntısı ve barınaklarındaki kısıtlı yerleri nedeniyle belediyelerden her köpeği alamadığını belirten Munro, "PETA, köpek satın almayı değil, barınaklardan köpek sahiplenmeyi teşvik ediyor. Çünkü barınaklar zaten kalabalık ve binlerce köpeğin yeni eve ihtiyacı var. Her köpek satın aldığınızda bu problemi besliyorsunuz." dedi.

Köpek sahiplenen kişilerin de eğitilmesi gerektiğine dikkati çeken Munro, bu kişilerin yüzde 15'inin köpeğine karşı görevlerini bilmediğini, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSCPA) verilerine göre, İngiltere'de Kovid-19 salgını döneminden sonra sokağa bırakılan köpek sayısında yüzde 73'lük artış olduğunu kaydetti.

Sokağa bırakılan evcil köpek sayısının artmasının ardından barınaklarda kapasitelerin üst sınırlara ulaştığını vurgulayan Munro, "İngiltere'de günlük ortalama 21 köpek uyutuluyor. Bu nedenle her köpek satın alımında bu ölümcül döngüyü beslemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLERİ SOKAKLARDAN TOPLAMAK EN İDEAL DURUMDUR"

Munro, İngiltere'de sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen süreç için "Belediye görevlileri köpekleri yakaladıktan sonra tasmasına bakar, veterinere götürür ve mikroçipini kontrol eder. En iyi ihtimalle sahibiyle bağlantı kurulur, en kötü ihtimalle bir barınağa yerleştirilir ya da uyutulur. Ancak barınaklarda sonsuza kadar tutulamıyorlar çünkü maalesef barınaklarda binlerce köpek var. En sevmediğimiz durum, sağlıklı bir köpeğin uyutulması." diye konuştu.

Chelsea Munro, "Tavsiyemiz kısırlaştırma ve barınaklardan sahiplenme şeklinde. Köpekleri sokaklardan toplamak ideal bir durum, çünkü köpekler barınaklarda mama ve su bulabilir. Barınak aracılığıyla da bir ev bulma şansı vardır. Köpekler sevgi dolu hayvanlardır ve bir yuvaya, mamaya ve suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle de bir evleri olmalıdır." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.