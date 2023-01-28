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Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı

İngiltere'de görenleri şaşkına çeviren olay yaşandı. Doğa fotoğrafçılığı yapan bir kişi ormanda çekim yaptığı bir esnada ayı ini sandığı bir deliği fotoğrafladı. İçine bakınca bir şaheserle karşılaştı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 09:29
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İngiltere'de ayı ini sandı içine baktı gözlerine inanamadı

Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
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Sabah'ın haberine göre, Dünya keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerlerle dolu. Bu sözü kanıtlar nitelikte bir olay ise İngiltere'de yaşandı. Tesadüf eseri bir doğa fotoğrafçısı keşfettiği yerle dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı ilginç bir keşfe imza attı. Sıradan bir hayvan yuvası sandığı deliğin içerisinden adeta bir şaheser çıktı. Dar uzun bir girişi olan bu küçük mağaranın aslında ibadet edilmesine izin verilmeyen gizli bir dini mezhep tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Sıradan bir yabani hayvan barınağı olarak görünen deliğin ardındaki sır çok farklı çıktı. Uzun yıllar boyunca korunan bu ibadethane, günümüze kadar gelmiş. Burayı keşfeden fotoğrafçı Michael Scott gördüğü inanılmaz olayı, fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi. Bu kareleri sosyal medyadan paylaşan ve yaşadığı olayı anlatan doğa fotoğrafçısı görenleri şoke etti.

İçine kırk katlı bir gökdelenin sığabileceği büyüklükteki mağaranın etrafı ormanlarla çevrili. Annamite dağları boyunca uzanan "Son Doong" birbirine bağlı 150 büyük mağaradan oluşuyor ve henüz tamamı gezilmedi.

Yapılan lazer ölçümlerine göre 200 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğindedir. Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.

Mağaranın tam adı "Hang Son Doong" ve bu yerel dilde "Dağ Nehri Mağarası" anlamına geliyor. Mağara sisteminin içinde göl, yağmur ormanı, plaj ve hayvanlar bulunuyor.

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