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Sizce şair burada ne anlatmak istemiştir?

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görsellere bir yenisi daha eklendi. Gündem olan fotoğraf için 'Sizce şair burada ne anlatmak istemiştir?' sorusu soruldu. 

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:20
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Sosyal medyada gündem oldu: Sizce şair burada ne anlatmak istemiş?

Sizce şair burada ne anlatmak istemiştir?
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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf çok konuşulanlar arasına girdi. 

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf için; "Çok parası olan ve bir kitap açmamış olan her şeyi tepeden görür. Sadece okuyan kendi açısından görür. Parası varken okuyan böbürlenmeden eşit görür. Parası olmayan ve okumayan zaten cahildir hiçbir şey göremez" denildi. 

Söz konusu paylaşılan fotoğrafta, 4 kişi bir yere bakıyor. Fotoğrafta yer alan 1. adamın parasının çok olduğu ve her şeyi tepeden gördüğü, umursamadığı görülüyor. 2.adamın ise sadece bilgisinin olduğu görülüyor. Fotoğraftaki 3. adamın ise hem bilgisi hem de parası olduğu için her şeye eşit mesafede bakıyor. 

Fotoğrafta yer alan son adamın hayattan kazandığı hiçbir şey yok.

Paylaşılan fotoğrafta vurgulanmak istenen konu ise 'dengenin önemi'. 

Ayrıca bu hayatta okumamış ve görmemiş insanların bir şekilde parayı daha çok kazandığı da  biliniyor.

Paylaşılan fotoğrafın altına gelen yorumlar ise dikkat çekti.

Gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 

"Bu hangi şair ya parayla kitabın üstüne insanı koymuş. Bunu bence hiç okumayıp hayat okulunu bitirdim ben zengin oldum diyen kafası yapmıştır."

"Yeteri kadar görgü bilgi ve paran varsa iyi yerdesin demektir"

"Yaşamda dengenin önemi"

"Para ve güç"

"Çalışmanın önemini anlatıyor."

"Hayatımızdaki dengesizliklerin dengemizi bozacağı. Her şeyden kararınca olunca dengeli bir yasam olacağını anlıyorum"

"Okumak parayı da getiriyor eşitlik"

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf ise şöyle:

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