İngiltere'de evsizlere grev darbesi

İngiltere'de evsizlere barınma desteği veren kuruluş greve gitti olanlar evsizlere oldu. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 yılda zirveyi gördüğü İngiltere'de yüzde 3 maaş zammı teklifini kabul etmeyen Shelter adlı yardım kuruluşunun 600 çalışanı, 18 Aralık'a kadar sürecek 2 haftalık greve gitti.

Unite Sendikasından yapılan açıklamaya göre, yüzde 3'lük zam teklifi, Shelter'ın bazı çalışanlarının kiralarını ödeyemeyecek durumda bulunmasından ve kendilerinin de evsiz kalmasından endişe duymasına neden oldu.

"Yardım kuruluşu" statüsündeki Shelter, evsizlere danışmanlık ve destek hizmetleri sunmasının yanı sıra avukatları aracılığıyla evlerini kaybeden veya tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kişilere yardımcı olmak için ücretsiz hukuki danışmanlık desteği sağlıyor.

Enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Ülkede son yılların en yüksek seviyesinde olan enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerdeki çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanların arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve Uber sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, üniversite çalışanları, ambulans personeli, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.