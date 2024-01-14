İngiltere'de göçmen teknesi faciası

Kaynak: AA
İngiltere'de göçmen teknesi faciası
Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen öldü.

Fransa’nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesindeki Wimereux Plajı yakınlarında, Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan dört düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve birinin ağır yaralandığı bildirildi. Bu trajik olay, yerel saatle 02.00 civarında meydana geldi ve Fransız Denizcilik İdaresi yetkilileri tarafından açıklandı.

Ağır yaralanan göçmen, acil tıbbi yardım alması için Boulogne-sur-Mer Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, kazanın “sahilden ayrılan göçmen teknesine ulaşmaya çalıştıkları sırada” meydana geldiğini belirtti. Kolluk kuvvetleri, “bir göçmen teknesinin sahilden ayrıldığı ve suda zor durumda bulunan kişilerin olduğu” yönündeki ihbar üzerine hızla harekete geçti.

Denizi geçmeye çalışan toplam göçmen sayısı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, yetkililer, suya düşen göçmenlerin çoğunun devriye kuvvetleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 29 bin 437 düzensiz göçmen Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaştı. Bu, Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin karşılaştığı tehlikelerin boyutunu gösteriyor.

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