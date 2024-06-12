İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi

İngiltere'de Kral Charles'ın resmi portresi, hayvan hakları aktivistleri tarafından protesto edilerek zarar gördü.

İngiltere'de hayvan hakları örgütü Animal Rising aktivistleri, Londra'daki Philip Mould Galerisi'nde sergilenen Kraliyet Ailesi portresine saldırı düzenledi. Portreye, "Wallace ve Gromit" çizgi filminin karakterlerinden Wallace'ın yüzü yapıştırıldı ve üzerine bir konuşma balonu eklendi. Balonda, "Gromit, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) çiftliklerinde hayvanlara yapılan zulme bak." yazıyordu. Aktivistler, bu eylemle hayvanlara karşı yapılan zulme dikkat çekmek istediklerini belirttiler. Galeri yetkilileri, saldırıyı kınadıklarını ve eserin restore edileceğini açıkladılar. Hayvan hakları örgütü ise eylemi "yeniden düzenleme" olarak nitelendirdi.

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