Motosiklet sürerken video çekmek istedi polis aracına çarptı

Kaynak: Haber Merkezi
Motosiklet sürerken video çekmek istedi polis aracına çarptı

Motosiklet sürerken video çekmeye çalışan bir kadın, polis arabasına çarptı.

Motosiklet sürerken video çekmeye çalışan bir kadın, polis arabasına çarptı.

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