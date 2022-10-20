20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de muhalefet partilerinden genel seçim çağrısı

İngiltere'de muhalefet partilerinden genel seçim çağrısı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey genel seçim çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:17
Takip Et

İngiltere'de muhalefet partilerinden genel seçim çağrısı

İngiltere'de muhalefet partilerinden genel seçim çağrısı
+
Aa
-

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, acil genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Starmer, yaptığı açıklamada, istifa eden Başbakan Truss'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin artık yönetme yetkisine sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.

"12 yıllık Muhafazakar Parti başarısızlığından sonra İngiliz halkı bu dönen kaos kapısından çok daha iyisini hak ediyor. Son birkaç yılda Muhafazakarlar rekor seviyede yüksek vergiler koydu, kurumlarımızı mahvetti ve bir yaşam maliyeti krizi yarattı" diyen Starmer, Muhafazakar Parti'nin yaptığı hasarları onarmanın yıllar alacağını belirtti. Starmer, krizlerin bedelini İngiliz halkının ödediğini ifade etti.

Starmer, İngiliz halkının, ülkenin geleceği konusunda söz hakkına sahip olduğunu belirterek, "Yeni bir başlangıç ​​için bir şansımız olmalı. Şimdi bir genel seçime ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ: GENEL SEÇİME İHTİYACIMIZ VAR

Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey de genel seçim çağrısı yaparak, "Boris Johnson ülkemizi yüzüstü bıraktı ve Liz Truss ekonomimizi mahvetti. Muhafazakarlar, büyük ülkemizi yönetmeye uygun olmadıklarını defalarca kanıtladılar" ifadesini kullandı.

Krizden krize yalpalayan başka bir Muhafazakar Partili başbakana ihtiyaçları olmadığını söyleyen Davey, "Genel seçime ihtiyacımız var, Muhafazakarların iktidardan çıkmasına ve gerçek bir değişime ihtiyacımız var" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
2
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
3
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
5
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
6
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
7
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.