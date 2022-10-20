İngiltere'de muhalefet partilerinden genel seçim çağrısı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, acil genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Starmer, yaptığı açıklamada, istifa eden Başbakan Truss'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin artık yönetme yetkisine sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.

"12 yıllık Muhafazakar Parti başarısızlığından sonra İngiliz halkı bu dönen kaos kapısından çok daha iyisini hak ediyor. Son birkaç yılda Muhafazakarlar rekor seviyede yüksek vergiler koydu, kurumlarımızı mahvetti ve bir yaşam maliyeti krizi yarattı" diyen Starmer, Muhafazakar Parti'nin yaptığı hasarları onarmanın yıllar alacağını belirtti. Starmer, krizlerin bedelini İngiliz halkının ödediğini ifade etti.

Starmer, İngiliz halkının, ülkenin geleceği konusunda söz hakkına sahip olduğunu belirterek, "Yeni bir başlangıç ​​için bir şansımız olmalı. Şimdi bir genel seçime ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ: GENEL SEÇİME İHTİYACIMIZ VAR

Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey de genel seçim çağrısı yaparak, "Boris Johnson ülkemizi yüzüstü bıraktı ve Liz Truss ekonomimizi mahvetti. Muhafazakarlar, büyük ülkemizi yönetmeye uygun olmadıklarını defalarca kanıtladılar" ifadesini kullandı.

Krizden krize yalpalayan başka bir Muhafazakar Partili başbakana ihtiyaçları olmadığını söyleyen Davey, "Genel seçime ihtiyacımız var, Muhafazakarların iktidardan çıkmasına ve gerçek bir değişime ihtiyacımız var" dedi.