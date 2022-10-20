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İngiltere Başbakanı istifa etti. Görevde en kısa kalan Başbakan oldu

İktidardaki 44. gününde istifasını açıklayan Liz Truss görevde en kısa kalan İngiltere Başbakanı oldu. İstifasını Kral Charles'a veren Truss, yeni Başbakan seçilene kadar görevde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:38
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İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı istifa etti. Görevde en kısa kalan Başbakan oldu
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Önce Maliye Bakanı sonrasında ise İçişleri Bakanının istifa etmesinin ardında İngiltere'de siyasi çalkantı devam ediyordu.

Başbakanlığının henüz ikinci ayında partisi içindeki desteği büyük ölçüde kaybeden ve siyasi hayatını sürdüremeyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'un bir süredir istifa edeceği iddiası gündemdeydi.

Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Truss, konuşmasında Eylül ayının mini bütçesinin ardından İngiltere’yi saran ekonomik kaosa atıfta bulundu.

İktidardaki 44. gününde istifasını açıklayan Liz Truss görevde en kısa kalan İngiltere Başbakanı oldu.

Truss istifasını Kral Charles'a sunarak istifa etti.

Yeni Başbakan seçilene kadar görevde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK

İngiltere'nin yeni başbakanı iki hafta içerisinde partide yapılacak oylamayla belirlenecek. İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın aniden gelen istifasıyla büyük darbe alan Truss, dün Avam Kamarası'ndaki oylamada Muhafazakar Parti içindeki kaosun kameralara yansımasıyla da bir hayli güven kaybetmişti. 

LIZZ TRUSS KİMDİR?

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan ve 1975'te Oxford'da dünyaya gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, Oxford Üniversitesinde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun oldu.

Truss, buradaki eğitiminin ardından uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

Babası matematik profesörü, annesi hemşire olan ve sol eğilimli bir ailede büyüyen Truss, ailesinin aksine siyasi hayatına sağ eğilimli Muhafazakar Partide başladı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, Muhafazakar Partinin "A listesine" almasının ardından Truss, 2010'da South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi.

Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, 15 Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu. 5 Eylül 2022'de Muhafazakar Parti lideri seçilince Boris Johnson'ın yerine İngiltere Başbakanı olmuştu.

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CNR GNLLN
20.10.2022 16:05
israilin kurulmasında ingilterenin büyük etkisi olmuştur. ama aynı ingiltere siyonistim diyen başbakanı da başında görmek istemezdi. istemedi de..  
 
Ne Güzel
20.10.2022 15:57
Koltuğun gelip geçici olduğunu idrak etmiş.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
20.10.2022 15:56
Darısı bizim bakanlarin ve bay recebimin başına inşallah tabiki o duyarlılık varsa kaderlerinde ve fıtratlarinda  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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