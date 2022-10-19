İngiltere'yi sarsan istifa. İngiltere basınında İngiliz usulü darbe yapılacağı iddia edilmişti

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Suella Braverman görevini bıraktığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss’un başbakanlık koltuğundaki geleceği tartışmalı bir noktadayken İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa ettiğini açıkladı.

Braverman, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

“TEKNİK BİR KURAL İHLALİ TEŞKİL EDİYOR”

Braverman, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur."

“SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUM”

Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti.

Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum" ifadesine yer verdi.

HÜKÜMETİN GİDİŞATINA YÖNELİK ENDİŞE VURGUSU

Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu belirten Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI BELLİ OLDU

İngiltere’de istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine eski Ulaştırma Bakanı Grant Shapps getirildi.

İstifa eden Braverman'ın İçişleri Bakanlığı görevini Grant Shapp devraldı. Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İngiliz Daily Mail ve The Times gazetelerinde yayınlanan habere göre, Muhafazakar Partili 100'den fazla milletvekili parti grup başkanına baskı yaparak İngiltere Başbakanı Liz Truss’un görevini bırakması için ikna etmesini istedi. Milletvekillerinin, aksi takdirde, Truss hakkında güvensizlik mektubu sunarak parti içinde güven oylaması sürecini başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

The Times gazetesine göre her ne kadar mevcut kurallar gereğince başbakan hakkında 11 aydan önce parti içi güven oylaması yapılamasa da, Truss'ın görevden gitmeye ikna edilmesi hususunda gizli bir toplantının yapıldığını aktardı.

The Daily Telegraph gazetesinde Christopher Hope imzalı bir makaledeki "Liz Truss artık yönetmiyor. O yönetiliyor. Bu daha ne kadar sürecek?" ifadeleri partililerin bir kısmının hislerini özetliyor.

Bu görüşü yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın, Truss hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı neredeyse bütün politikalardan geri adım atacağını açıklaması pekiştirdi.

Başbakan Truss, Boris Johnson'ın bıraktığı liderlik koltuğuna aday olduğu dönemde vergi kesintileri yapma sözü vermiş, ancak bunu hayata geçirmek üzere açıkladığı mali plan piyasalarda büyük çalkantıya neden olmuştu. Şimdi kulislerde "Truss taahhüt ettiği ekonomik politikaları hayata geçiremeyecekse görevde kalmasının en anlamı var?" sorusu soruluyor.