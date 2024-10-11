İngiltere’den büyüme sinyalleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’den büyüme sinyalleri

İngiltere ekonomisi ağustos ayında büyüme sinyalleri vererek, yumuşak iniş senaryosunu yeniden canlandırdı.

Ulusal İstatistik Ofisi, sanayi üretiminin bir önceki ay kaybettiği üretimin bir kısmını geri kazanmasıyla beraber, ekonominin Ağustos ayında aylık yüzde 0,2 büyüyerek Haziran ve Temmuz aylarındaki durağanlıktan daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Piyasanın İngiltere tarafındaki büyüme beklentisi de gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 0,2'lik bir artış olması yönündeydi.

Bu artış, ekonomiyi, üretimin 2023 sonunda hafif bir durgunluktan toparlandığı 2024’ün başlarında kaydettiği büyümeye geri döndürdü.

2023’e kıyasla GSYH yüzde 1,0 artış göstererek piyasanın yüzde 1,4'lük büyüme tahmininin altında kaldı.

Ağustos ayında imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre yüzde 1,1, sanayi sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

Yıllık bazda bakıldığında sanayi sektörlerinde üretim yıllık yüzde 1,6 ve imalat sektöründe yüzde 0,3 azalış gösterdi.

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