İngiltere'den çip üretimine dev yatırım

Gelecek 10 yılda çip tedariğini güvenli tutmak isteyen İngiltere, 1 milyar sterlinlik yatırım yaptığını açıkladı.

İngiltere'den çip üretimine dev yatırım

Çip tedarik sorunları nedeniyle teknoloji şirketleri ve hükümetler, çip üretimine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

İngiltere, gelecek 10 yılda çip tedarikini güvence altına almak amacıyla 1 milyar sterlin yatırım planını açıkladı.

Hükümetin "küresel bir bilim ve teknoloji süper gücü" olma hedefini gerçekleştirmede kritik bir adım olarak görülen plan kapsamında; çip altyapısına erişimi iyileştirmek, daha fazla AR-GE faaliyeti yapabilmek ve uluslararası iş birliklerini kolaylaştırmak için gelecek 10 yılda 1 milyar sterlin yatırım planlanıyor.

Bu yatırımın 200 milyon sterlinlik kısmının 2023-2025 döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: KÜRESEL SAHNEDE REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRABİLİYORUZ

G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bulunduğu sırada Rishi Sunak "Yeni stratejimiz, çabalarımızı araştırma ve tasarım gibi alanlarda güçlü yönlerimizin olduğu noktalara odaklıyor, böylece küresel sahnede rekabet gücümüzü artırabiliyoruz.

Yarı iletken endüstrimizin yeteneklerini ve dayanıklılığını artırarak ekonomimizi büyütecek, yeni işler yaratacak ve yeni teknolojik atılımların ön saflarında yer alacağız." dedi.

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