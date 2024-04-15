İngiltere'den İsrail'e 'Akıllı olun'

Kaynak: İHA
İngiltere'den İsrail'e 'Akıllı olun'
İngiltere’nin eski Başbakanı ve şimdiki Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail’in İran’a misilleme saldırı ihtimaline karşın İsrail’i bir dost ülke olarak uyardıklarını ve İsrail’i sert oldukları kadar akıllı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı ve eski Başbakanı David Cameron, İsrail ile İran arasında süregelen gerginlik hakkında bir açıklamada bulundu. Hali hazırda İran’a karşı 400 yaptırımları olduğunu ifade eden Cameron, bu yaptırımların çok etkili olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda İran’ın askeri kanadı olan İran Devrim Muhafızlarına karşı da yeni bir yaptırım listesini de uygulamaya koyduklarını belirten Cameron bu yaptırımların da oldukça etkili olduğunu öne sürdü.

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İsrail’in İran’a karşı misilleme saldırısında bulunmalarının haklı olduğunu da ifade eden Cameron, kendilerinin İsrail ile dost oldukları için İsrail’i sert oldukları kadar akıllı olmaya da davet ettiklerini şu sözler ile ifade etti:

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“Bence saldırıya uğradıkları için karşılık vermeleri gerektiğini düşünmekte son derece haklılar, ancak biz bir dost olarak onları kalpleriyle olduğu kadar akıllarıyla da düşünmeye, sert oldukları kadar akıllı da olmaya çağırıyoruz”

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