İran füzelerinin İsrail'e maliyeti belli oldu

Kaynak: Birgün
İran füzelerinin İsrail'e maliyeti belli oldu
İsrail medyası, dün gece İran’ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarının İsrail’e olan maliyetinin 1.35 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İsrail medyasından geçen bilgilere göre, İran'ın gerçekleştirdiği insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarının İsrail devletine verdiği zararın 1,35 milyar dolar olduğunu yazdı.

Yediot Aharonot gazetesinin Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine yer verildiği haberinde, İsrail'in dün geceki savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

ekran-goruntusu-2024-04-14-150724.png

BU RAKAM SADECE FÜZE DURDURMANIN MALİYETİ

Bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret eden Aminah, füze düşmeleri ile meydana gelen yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti.

ekran-goruntusu-2024-04-14-150716.png

İsrail'in geliştirdiği anti balistik füze sistemi Arrow'un bir tanesinin 3,5 milyon dolar olduğunu belirten Aminah, İran İHA'larının düşürülmesi için havalanan jetlerin de ayrı bir maliyeti olduğunu belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı basın toplantısında şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla İHA ve balistik füze atıldığını bildirmişti.

ekran-goruntusu-2024-04-14-150108.png

İlgili Haberler
Özgür Özel'den flaş İsrail açıklaması
İran saldırısı sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi 'Defalarca uyarmıştık'
Mestanlılı boksörlerden gururlandıran başarı
Mestanlılı boksörlerden gururlandıran başarı
İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: Operasyon tamamlandı devamını düşünmüyoruz
İran’ın saldırısında ‘Demir Kubbe’ böyle çalıştı. Bazı füzeler İsrail’e düştü
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Çin'den ilk açıklama
İran'ın İsrail saldırısı en çok onun işine yaradı. Biden Trump'ı yalancı çıkarttı
İran füzeleri Hakkari'den böyle görüntülendi
İran'ın fırlattığı füzelerin bir kısmı Ürdün tarafından düşürüldü
İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Son Haberler
Beşiktaş şampiyon oldu Spor
Beşiktaş şampiyon oldu
Tahran’daki tüm uçuşlar askıya alındı Dünya
Tahran’daki tüm uçuşlar askıya alındı
Sağlık çalışanları Gazze için yürüdü Gündem
Sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı Yerel Haberler
Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı
AKP'li başkan adayı bayram tatilini Maldivlerde geçirdi Gündem
AKP'li başkan adayı bayram tatilini Maldivlerde geçirdi
Fırında Soslu Karnabahar nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Fırında Soslu Karnabahar nasıl yapılır?
Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı Spor
Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı