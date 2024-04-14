İran füzelerinin İsrail'e maliyeti belli oldu

İsrail medyasından geçen bilgilere göre, İran'ın gerçekleştirdiği insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarının İsrail devletine verdiği zararın 1,35 milyar dolar olduğunu yazdı.

Yediot Aharonot gazetesinin Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine yer verildiği haberinde, İsrail'in dün geceki savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

BU RAKAM SADECE FÜZE DURDURMANIN MALİYETİ

Bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret eden Aminah, füze düşmeleri ile meydana gelen yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti.

İsrail'in geliştirdiği anti balistik füze sistemi Arrow'un bir tanesinin 3,5 milyon dolar olduğunu belirten Aminah, İran İHA'larının düşürülmesi için havalanan jetlerin de ayrı bir maliyeti olduğunu belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı basın toplantısında şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla İHA ve balistik füze atıldığını bildirmişti.