İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Çin'den ilk açıklama

Kaynak: AA
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Çin'den ilk açıklama
İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından Çin'den yapılan açıklamada taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Çin’den yapılan yazılı açıklamada, İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilimin yükselmesinden endişe duyulduğu belirtilerek taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Yazılı açıklamada Çin'in gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduğunun ifade edildiği, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiğine işaret eden Çin, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurguladı.

kapak-092645.jpg

NE OLMUŞTU?

İsrail tarafından 1 Nisan tarihinde İran’ın Suriye’deki konsolosluk binası vurulmuş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Bu saldırı sonrasında açıklama yapan İran, bu saldırının kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etmiş, ve karşılık vereceğini açıklamıştı.

Misilleme açıklamalarının ardından dün gece İsrail’e yüzlerce İHA ve füze saldırısı düzenlendi.

İlgili Haberler
İsrail’de Savaş Kabinesi’ne yetki: İran'ın saldırısına yanıt verilecek mi?
İran’ın İHA ve füzeleri Türkiye üzerinde de görüldü
İran'ın yolladığı ilk İHA'lar İsrail’e böyle giriş yaptı
Saldırı başlar başlamaz İranlılar kutlamaya çıktı
Son dakika... İran İsrail'e balistik saldırı başlattı
Ürdün’de OHAL ilan edildi: Hava sahasını ihlal eden İran İHA’larını vurmaya hazırız
THY, Pegasus, Ajet'in İran'a giden uçakları geri çağırıldı
İran İHA'ları havalandı kripto paralar anında çakıldı
İran’dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık
İran'ın saldırısı sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
Netanyahu’dan İran’ın başlattığı saldırı sonrası ilk açıklama: Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı, her türlü senaryoya hazırlıklıyız
Son Dakika... İran, İsrail'e saldırı başlattı
Son Haberler
Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı Spor
Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Yaşam
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın Keşfet
Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın
TSYD 61 yaşında Spor
TSYD 61 yaşında
Uludağ’da yangın Gündem
Uludağ’da yangın
Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu Gündem
Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu
Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza kesildi Gündem
Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza kesildi