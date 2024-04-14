İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Çin'den ilk açıklama

Çin’den yapılan yazılı açıklamada, İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilimin yükselmesinden endişe duyulduğu belirtilerek taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Yazılı açıklamada Çin'in gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduğunun ifade edildiği, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiğine işaret eden Çin, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail tarafından 1 Nisan tarihinde İran’ın Suriye’deki konsolosluk binası vurulmuş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Bu saldırı sonrasında açıklama yapan İran, bu saldırının kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etmiş, ve karşılık vereceğini açıklamıştı.

Misilleme açıklamalarının ardından dün gece İsrail’e yüzlerce İHA ve füze saldırısı düzenlendi.