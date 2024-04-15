Savaş Kabinesi İran'a verilecek karşılıkta anlaşamadı . İsrail'de İran düğümü

Kaynak: AA
Savaş Kabinesi İran'a verilecek karşılıkta anlaşamadı . İsrail'de İran düğümü
İsrail basınının iddiasına göre, İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda anlaşma sağlayamadı.

İsrail Savaş Kabinesi üyeleri arasında İran'ın saldırısına nasıl ve ne zaman cevap verileceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia etti.
Savaş Kabinesi, bu akşam başkent Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı binasında İran'ın gerçekleştirdiği saldırı üzerine toplandı. Yapılan toplantıda İran'a verilecek yanıt masaya yatırıldı.

3.jpg

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu'nun iddiasına göre, toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandı.
Savaş Kabinesi, üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un 13 Nisan'da İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği ifade edildi.
Savaş Kabinesi içinde, misillemeye "kısa, hızlı ve göze göz dişe diş karşılık verilmesi" gerektiğini değerlendirenler ile "bekleyip, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini" düşünenler olarak iki ayrı grubun oluştuğu aktarıldı.

2.jpg

"SAVAŞI BİDEN ENGELLEDİ"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın daha önceki haberinde, "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildiği" öne sürülmüştü.
Haberde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra, İsrail hükümetinin "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiği" iddia edildi.
Savaş Kabinesi ile Bakanlar Kurulu'nun önce salt çoğunlukla İran'a derhal karşılık verilmesine onay verdiği ancak ABD Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından bu kararın değiştiği kaydedildi.

İlgili Haberler
İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor
İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor
Biden telefon etti Netanyahu kararını verdi. İsrail'in sıradaki İran hamlesi ortaya çıktı
İran füzelerinin İsrail'e maliyeti belli oldu
İran saldırısı sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi 'Defalarca uyarmıştık'
İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: Operasyon tamamlandı devamını düşünmüyoruz
İran’ın saldırısında ‘Demir Kubbe’ böyle çalıştı. Bazı füzeler İsrail’e düştü
Son Haberler
Inter: 2 Cagliari: 2 Spor
Inter: 2 Cagliari: 2
Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı. 3 yaralı Yerel Haberler
Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı. 3 yaralı
Hakkari'de kamyonet şarmpole yuvarlandı Yerel Haberler
Hakkari'de kamyonet şarmpole yuvarlandı
İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor Dünya
İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem Dünya
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem
Flaş... Flaş... Konya'da deprem Gündem
Flaş... Flaş... Konya'da deprem