Biden telefon etti Netanyahu kararını verdi. İsrail'in sıradaki İran hamlesi ortaya çıktı

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Biden telefon etti Netanyahu kararını verdi. İsrail'in sıradaki İran hamlesi ortaya çıktı
ABD medyasında çıkan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra İran’a yönelik acil bir misilleme saldırı planından vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) medyasında çıkan bir haberde, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısından vazgeçtiği yazıldı.

İRAN’A SALDIRMAKTAN VAZGEÇİLDİ İDDİASI

Çıkan haberlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra İran’a yönelik acil bir misilleme saldırı planından vazgeçti.

İran, dün gece İsrail’e yüzlerce İHA ve füzeyle saldırı düzenlerken, İsrail’in bu saldırıya cevap verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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NE OLMUŞTU?

İsrail, Suriye’nin Şam bölgesinde bulunan İran Konsolosluğu’na saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda aralarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve diğer yedi Devrim Muhafızı subayının da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti.

İran, bu saldırıya misilleme olarak dün akşam yüzlerce İHA ve füzeyle İsrail’e saldırı düzenledi.

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