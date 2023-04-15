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İngiltere çatışmaların sürdüğü Sudan'a çağrı yaptı. Tansiyonu düşürün

Sudan'da devam eden çatışmalara ilişkin İngiltere'den açıklama geldi. İngiliz Dışişleri, Sudan yönetimine "tansiyonu düşürün" çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:14
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İngiltere'den Sudan'a tansiyonu düşürün çağrısı

İngiltere çatışmaların sürdüğü Sudan'a çağrı yaptı. Tansiyonu düşürün
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Sudan'da çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirterek, Sudan yönetimine de tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

"ASKERİ HAREKAT ÇÖZÜM OLMAYACAK"

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalarla ilgili, Twitter hesabından paylaşım yapan Cleverly, "Sudan'da devam eden çatışmalar bir an önce durmalı. İngiltere, daha fazla kan dökülmemesi için Sudan yönetimini birliklerini durdurmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Cleverly açıklamasında, "Askeri bir harekat bu duruma çözüm olmayacaktır." ifadelerine de yer verdi.

SUDAN ORDUSU İLE PARALEL HDK ÇATIŞMASI

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.

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