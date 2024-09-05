İngiltere'nin en iyi insan heykeli kurtarıldı

Sebbie Hall, Covid salgını sırasında "her gün bir iyilik yap" düsturuyla hareket ederek halkın sevgilisi haline geldi. Hall, geçen yıl kahraman görünümlü bir duruş ve pelerinle tasvir edildiği gerçek boyutlu bir heykelle onurlandırıldı. Genç adam her gün iyilik yapma adetini son dört yıldır devam ettirerek ayrıca taktir topladı.

Nezaketinin "süper gücü" olduğuna inanan 21 yaşındaki genç adam, nadir görülen bir kromozom anomalisine sahip ve fiziksel ve iletişim zorlukları yaşıyor. Annesi Ashley, Staffordshire'daki dezavantajlı insanlar için 100.000 sterlinden fazla bağış toplayan Sebbie Hall İyilik Vakfı'nı kurdu.

Heykel, geçtiğimiz Kasım ayında Londra'daki Tower Hill'de açıldı.

Ancak yeni mekanda artık heykeli koyacak yer kalmamıştı ve böylece heykel eritilip "geri dönüştürülme" riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bu durum, tedarik zinciri OCI Group'un kurucusu ve Sebbie adlı hayır kurumunun sadık dostlarından girişimci Oliver Chapman'ı, heykele yeni ve kalıcı bir yer bulmak için derhal ülke çapında bir kampanya başlatmaya yöneltti.

Chapman heykelin bu hafta The Hub'dan geçici olarak bir depolama alanına taşınmasını sağladı. Bir kurye şirketinden iki adam 1.82 cm boy ve 120kg ağırlığındaki heykeli tek başlarına taşıyamadı. Ta ki Lichfield halkı olanlardan haberdar olaya el atana kadar heykel öylece kaderine terk edildi. Kasabadan düzinelerce kişi gelip heykelin nakliye aracına yüklenip götürülmesine yardımcı oldu.

"Süper kahramanın" annesi Ashley yaşananlar hakkında "Kurye şirketinin elemanları heykeli yerinden oynatamadılar ve elleri boş bir şekilde geldikleri yere döndüler. Heykelin kapalı bir yere yerleştirilmesi gerektiği için belirsiz bir kaderle baş başa kaldı. Ancak birdenbire memleketimizeninsanların heykeli taşımak için yardım teklif ettiklerini gördüm ki bu inanılmazdı. Sebbie'nin heykeli nihayet buradan alındı. Bu, Lichfield halkının inanılmaz bir nezaket gösterisiydi, Sebbie Hall İyilik Vakfı'nın amacı da tam olarak böylesi güzellikleri yaymak. Oğlum bu duruma çok sevindi ve ben de Lichfield halkına ve Oliver Chapman'a heykelin tam zamanında taşınmasını sağladıkları için minnettarım" diye konuştu.

Aralarında bir tren istasyonu ve ofis alanı çözümleri sağlayıcısının da bulunduğu çeşitli kuruluşlar Sebbie heykelini barındırmayı teklif etmiş ancak her ikisi de heykeli kapalı bir ortamda tutmayı başaramamıştı.

Chapman ise yerel medyaya verdiği demeçte "Lichfield halkının, Sebbie ve ailesi için çok şey ifade eden heykeli kurtarmak için nasıl bir araya geldiğini görmek yürekleri ısıttı. Heykel, dünya çapındaki tüm engelli gençler için bir umut ışığı görevi görüyor ve bence korunması gerekiyor. Yardım etmek isteyen kuruluşlardan samimi talepler aldık, ancak şimdilik heykel için yeni ve kalıcı bir ev arayışımız devam ediyor. Bunun mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.