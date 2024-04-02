İngiltere’nin en uzun kuşatması: Kenilworth Kalesi. Savaşta yalnızca 1200 kişi vardı

Kenilworth Kalesi, İkinci Baronlar Savaşı'nda (1264-67) lider Simon de Montfrord'un direnek noktası ve adeta üssüydü.

De Montfrod, Ağustos 1265'te yapılan Evesham Muharebesi'nde III. Henry tarafından yenilerek öldürüldüğünde, hayatta kalan destekçileri Kenilworth'a dönüp, kralın intikamına karşı hazırlık yaptı.

KALE UZUN BİR SAVAŞA HAZIR MIYDI?

Kral John kalede 50 yıl önce "Mere" olarak adlandırılan devasa su hendekleri inşa etmişti. Mevzilerin iyi tahkim edildiğinin bir göstergesi olan bu durumla birlikte kalede döneme göre iyi kuşatma makineleri bulunmaktaydı.

Evesham Muharebesi sonrası oğlu Simon, Kenilworth'a dönen isyancılardan biri olmuştu. Kendisi kalede tedarik ve stoklama ile uğraşırken akınlarla isyancılar bölgeyi yağmaladılar.

İsyancılar kaleyi kuşatmaya hazır etmek için etraftan yiyecek ve malzeme topladı. Kuşatmanın başlamasına aylar olmasına rağmen kaleyi hazırladılar.

KUŞATMA NASIL BAŞLADI?

De Montfrod'un destekçileri Kenilworth'ta toplandı. Kral kaleyi terk etmeleri halinde oradaki mirastan mahrum bırakmayacağına ve hayatlarını bağışlayacağına söz verdi. Ancak kaledekiler buna inanmadı ve kral da karar değiştirip herkesi mirastan mahrum bıraktı.

Kral III. Henry'nin habercilerinden biri garnizondakilerin baskınına uğrayınca eli kesildi. Bu olay sonarsı kral, bir şeyler yapmak gerektiğini düşündü. Mayıs ayı gelince Northampton'da toplanarak Kenilworth'a geldi. Ancak bu yolculuk Haziran'ın sonlarına kadar sürdü.

KUŞATMADA SAVAŞAN KİŞİ SAYISI KAÇTI?

Kral herkesi savaşa katılmaya davet etti. Kale içerisinde 700'ü silahlı olmak üzere 1000 erkek 106 kadın bulunuyordu. Diğer hizmetkarlarla birlikte 1200 kişi bulunuyordu. Kalenin içerisinde çiftlik hayvanları at ve yiyecekler de vardı.

SAVAŞTA HANGİ SİLAHLAR KULLANILDI?

Kral tarafında kalenin içinde trebüşe, balista ve mangonel bulunuyordu. Bunun yanında mancınık da kullanıldı.

Kralın "Mere" adı verilen su hendeği boyunca saldırı mavnaları vardı.

KALE İÇİNDE KOŞULLAR NASILDI?

Kale sıkışık ve pis kokusu ile biliniyordu. Hendeklerde balık vardı ancak kanalizasyon da buraya akıyordu. Yiyecek kısıtlıydı ve içme suyu çıkarmak oldukça güçtü. Ölülere ise ne yapıldığı bilinmiyor.

NEDEN TESLİM OLDULAR?

Kaledeki koşullar aylar sonra gittikçe kötüleşti. Dizanteri benzeri bir rahatsızlık yaşanmaya başladı. Ölmeyen kişilerin teslim olmaktan başka çaresi kalmamıştı.