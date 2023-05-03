(AA) Hibbert, Harry'nin çevredeki evlerden 4 yılda sosis, ayakkabı ve iç çamaşırı gibi birbirinden farklı pek çok şey çaldığını söyledi.

Derby'ye bağlı Darley Abbey'de yaşayan kadın, kedinin sadece geçen hafta 6 eşya çaldığını belirtti.

Harry'nin (fotoğrafta solda) bunları hediye olarak düşündüğünü söyleyen Hibbert şöyle konuştu:

"Bence kediler, sahiplerine ödül getirmeyi seviyor. Bu davranışın arkasındaki psikoloji de bu… Harry gördüğü fırsatı değerlendiriyor."

ÇALDIKLARININ TOPLAMI 300 STERLIN EDİYOR

Hibbert, Harry'nin çaldıklarının değerinin toplamda yaklaşık 300 sterlini bulduğunu ifade etti.

Harry'nin kardeşi Luna'nın da eve eşya getirdiğini söyleyen kadın, bunların genellikle cips ya da sigara paketi gibi çöpler olduğunu açıkladı.

Facebook grubundaki paylaşımın ardından bazı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gönderide özür dileyen Hibbert, "Hemen yanımızdaki komşumuz Facebook'taki paylaşımı gördü ve 'Onlar benim. Delirdiğimi sanmıştım' dedi" diye konuştu.