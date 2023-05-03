İngiltere'nin konuştuğu hırsız kedi

İngiltere'de bir kedi, komşularının kıyafetlerini ve yemeklerini çalıp evine getiriyor. Harry adlı kedinin sahibi Donna Hibbert, eşyaların sahiplerine ulaşabilmek için Facebook'u kullanıyor.

İngiltere'nin konuştuğu hırsız kedi

(AA) Hibbert, Harry'nin çevredeki evlerden 4 yılda sosis, ayakkabı ve iç çamaşırı gibi birbirinden farklı pek çok şey çaldığını söyledi.

Derby'ye bağlı Darley Abbey'de yaşayan kadın, kedinin sadece geçen hafta 6 eşya çaldığını belirtti.

Harry'nin (fotoğrafta solda) bunları hediye olarak düşündüğünü söyleyen Hibbert şöyle konuştu:

"Bence kediler, sahiplerine ödül getirmeyi seviyor. Bu davranışın arkasındaki psikoloji de bu… Harry gördüğü fırsatı değerlendiriyor."

ÇALDIKLARININ TOPLAMI 300 STERLIN EDİYOR

Hibbert, Harry'nin çaldıklarının değerinin toplamda yaklaşık 300 sterlini bulduğunu ifade etti.

Harry'nin kardeşi Luna'nın da eve eşya getirdiğini söyleyen kadın, bunların genellikle cips ya da sigara paketi gibi çöpler olduğunu açıkladı.

Facebook grubundaki paylaşımın ardından bazı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gönderide özür dileyen Hibbert, "Hemen yanımızdaki komşumuz Facebook'taki paylaşımı gördü ve 'Onlar benim. Delirdiğimi sanmıştım' dedi" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Muğla'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni evinde bulundu Yaşam
Muğla'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni evinde bulundu
Memleket Partisi’nin adayı, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Muharrem İnce'ye büyük şok Siyaset
Memleket Partisi’nin adayı, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Muharrem İnce'ye büyük şok
Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı Yaşam
Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
İçişleri Bakanlığı’nda ‘paralel seçim kurulu’ iddiası. CHP’li Muharrem Erkek görüntüleri paylaştı Siyaset
İçişleri Bakanlığı’nda ‘paralel seçim kurulu’ iddiası. CHP’li Muharrem Erkek görüntüleri paylaştı
Serenay Sarıkaya boynuna 'simit' taktı. Sebebini de açıkladı Magazin
Serenay Sarıkaya boynuna 'simit' taktı. Sebebini de açıkladı
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi