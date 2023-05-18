Hırsız kedi mağaza soydu. Soygundan önce keşif yaptı planını adım adım uyguladı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kedinin bir mağazadan taytları alıp götürdüğü o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsız kedi mağaza soydu. Soygundan önce keşif yaptı planını adım adım uyguladı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mağaza sahibi İlker Bal, içeride kahvaltı yaptığı sırada esnafın baktığı kedi mağazaya girdi.

Bir süre içeride oyalanan kedi, daha sonra ürünlerin olduğu bir reyona yönelerek burada bulunan üç ürünü sürükleyerek götürmeye başladı.

Durumu fark eden ve büyük bir şaşkınlık yaşayan mağaza sahibi İlker Bal, kedinin peşinden koşarak, ürünleri geri aldı.

O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

"SANKİ DAHA ÖNCE PLANLAMIŞ GİBİ"

Mağaza sahibi İlker Bal, "Taytları aldı götürdü. Peşinden koştum, yakaladım. Taytları geri aldım. Zaten kedi geldiğinde sanki daha önce planlanmış gibi arkalardan dolanıyor.

Görünür bir yerden ürünlerin yanına gelmiyor. Dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip, taytları alıp, çıkıp gidiyor" dedi.

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