İngiltere'ye kaçan Türklerin sayısı fırladı. Veriler açıklandı

Türklerin başta Almanya olmak üzere farklı ülkelere yasa dışı yollarla kaçışı Avrupa'da yankı uyandırıyor.

İngiltere'deki resmi veriler, Manş Denizi'ni kaçak yollarla geçerek İngiltere’ye ulaşan yasa dışı göçmenler arasında Türk sayısında büyük artış olduğunu gösterdi.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İngiltere'ye giden kaçak Türk sayısı 2022'de bin 127 iken geçen sene 3 bin 60'a yükseldi. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere Türkler, İngiltere'ye kaçak yollarla girenlerin sıralamasında Afganistan ve İran'dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

İngiliz hükümetinin verileri, geçen sene İngiltere’ye giren kaçak sayısının 2022'ye göre yüzde 36 azalarak 45 bin 774'ten 29 bin 437'ye gerilediğini gösterdi.

'KAÇAKÇI TEKNELERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR'

Telegraph'ın haberinde, İngiliz hükümetinin ağustos ayında kaçak göçü önlemek için Türkiye'yle anlaşmaya vardığı, kaçak Türklerin iadesi için de görüşmelerin devam ettiği hatırlatıldı.

İngiliz Ulusal Suç Ajansı, İngiltere'ye kaçak göçmenleri taşıyan teknelerin Türkiye'de üretildiği iddia ediliyor ve Almanya üzerinden Fransa'ya taşınıyor.

Gazeteye konuşan İngiliz hükümet yetkilisi, kaçak Türklere yönelik sığınma hakkı oranlarının çok düşük olduğunu, bu sebeple Türkiye'ye geri iade anlaşmasına çok önem verdiklerini aktardı. Yetkili, Türklerin çoğunlukla ekonomik sebeplerle İngiltere'ye kaçtığını ifade etti.

Resmi verilere göre İngiltere'ye kaçak yolla girenler listesinde Afganlar 5 bin 579 kişiyle birinci sırada, İranlılar ise 3 bin 581 kişiyle ikinci sırada yer alıyor. Listede üçüncü sırada olan Türkiye'yi Eritre, Irak, Suriye, Sudan gibi ülkeler takip ediyor.