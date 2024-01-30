İnşaat halindeki dükkanın duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önce inşaatına başlanıp, yarım bırakılan tek katlı dükkanın duvarı kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 17 FP 299 plakalı aracın üzerine devrildi. Araçta maddi zarar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken çevredekilerin İhbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İnşaat ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, tutanak tuttu.

"ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DE DEVRİLEBİLİRDİ"

Otomobil sürücüsü Samet Gültiken'in de ifadesine başvuruldu. Aracını akşam saatlerinde park ettiğini ve sabah işe gittiğini aktaran Gültiken, "Komşular, inşaatın yıkılması sesini duymuşlar. Duvar ve tuğla otomobilin üzerine düşmüş. Bu yapının civarında çocuklar da çok oynuyor. Çocukların üzerine de devrilebilirdi. Durumu polise bildirdik, araçta hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.