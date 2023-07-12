İnşaat temeli kazılırken hasar gören bina boşaltıldı

Fatih'te inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında, alanın yanındaki apartmanda maddi hasar oluştu. Tedbir amaçlı bina sakinleri tahliye edilirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnşaat temeli kazılırken hasar gören bina boşaltıldı

(İHA) Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında kazı çalışmaları yapıldığı sırada alanın yanında bulunan apartmanda maddi hasar oluştu.

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Apartmanın içinde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Fatih Belediyesine ait kamyonlar ise inşaat alanını önlem amaçlı molozlarla doldurdu. Sokakta kalan vatandaşlar yetkililerden çözüm beklerken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Binada yaşayan vatandaşlardan Nubar Tavşancı, "Binanın bodrum katı benim evimdi. Yan binada çalışma yaptıkları sırada bizim binaya zarar verdiler.

İnsanlar sokakta kalmış. Evi olanlar gittiler. Binayı tahliye ettiler. Çalışmalara devam ediyor. Biz de bekliyoruz" dedi.

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