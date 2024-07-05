İnşaat ustaları kuş yavrularını fark edince onlara yuva yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
İnşaat ustaları kuş yavrularını fark edince onlara yuva yaptı

Bir inşaatta kalıpları söken ustalar, kuş yuvası ve yavrularını fark edince anne kuşa ve yavrularına yeni bir yuva yaptılar. Bu anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve çok sayıda olumlu yorum aldı.

İnşaat sahasında çalışırken gösterilen insanlık ve duyarlılık, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir inşaatta kalıpları söken ustalar, işlerine ara vermek zorunda kaldı çünkü fark ettikleri bir kuş yuvası ve içindeki yavrular, onları harekete geçirdi.

Ustalar, dikkatle incelemeleri sonucunda kuş yavrularını ve anne kuşu bulduklarında, yavruların güvenliği ve anne kuşun endişesini gidermek için harekete geçtiler. İnşaat çalışmasını durdurarak, yavrular ve anne kuş için güvenli bir yer bulup, yeni bir yuva yaptılar. Bu anlar, meslektaşları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

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