Trafikte sigara içen sürücünün elinden sigarasını alıp attı. Sürücü şok oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trafikte sigara içen sürücünün elinden sigarasını alıp attı. Sürücü şok oldu

Bir motorcu, kırmızı ışıkta durduğu sırada aracının içinde sigara içen bir şoförün sigarasını elinden alıp yere attı. Olay, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bugün sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kez paylaşılan bir video, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran bir motorcu, yanındaki aracın içinde sigara içen bir şoföre müdahale etti. Motorcu, şoförün elindeki sigarayı alıp yere attı ve "İçme, zararlı" diyerek sigara içmenin zararlarına dikkat çekti.

Bu beklenmedik hareket karşısında şaşıran şoför, "Yav oğlum son sigaramdı, sana ne Sağlık Bakanı mısın sen?" diyerek tepki gösterdi. Aralarındaki bu kısa ama ilginç diyalog, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından yorumlandı.

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