İnşaatın 7'nci katından düşen usta hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
İnşaatın 7'nci katından düşen usta hayatını kaybetti

Diyarbakır'da inşaatta çalışan kalıp ustası Nesih Sezen (55), çalıştığı binanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde gerçekleşti. Sezen'in, dengesini kaybederek 7. kattan düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Sezen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Sezen'in cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sezen, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

89650.jpg

89650-4.jpg

89650-3.jpg

89650-2.jpg

89650-1.jpg

Son Haberler
Adana’da sokaklar boş kaldı Yaşam
Adana’da sokaklar boş kaldı
Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular Gündem
Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular
AKP'li Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız ölümü göze aldı Gündem
AKP'li Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız ölümü göze aldı
Voleybolda madalya hayal değil Spor
Voleybolda madalya hayal değil
Alman işadamı toplama kampı satın aldı Dünya
Alman işadamı toplama kampı satın aldı
Karaman'da taş ocağında iş kazası! 1 ölü Yerel Haberler
Karaman'da taş ocağında iş kazası! 1 ölü
Esra Yıldız Kahraman'dan büyük başarı. Madalyayı garantiledik Spor
Esra Yıldız Kahraman'dan büyük başarı. Madalyayı garantiledik