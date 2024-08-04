İnşaatın 7'nci katından düşen usta hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde gerçekleşti. Sezen'in, dengesini kaybederek 7. kattan düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Sezen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Sezen'in cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sezen, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.