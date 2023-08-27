İnşaattan kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Güngören’de inşaattaki ilk iş gününde kafasına vinçte bulunan bir malzeme düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

KAYNAK: İHA
İnşaattan kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında dün 17.00 saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre 17 yaşındaki Y.Z. isimli genç, iş bulup çalışmak için İstanbul’a geldi. İnşaatta işe giren Y.Z., ilk iş gününde çalıştığı sırada şantiyedeki vinçten düşen bir malzeme kafasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Y.Z., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, inşaat alanında inceleme çalışması yaptı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Yaşanan olay hakkında konuşan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, “Olay yaşandıktan sonra parkta oturan arkadaşlarımız bize haber verdiler. Vefat eden arkadaşımızı, olay yerine gelmemizden birkaç dakika önce ambulansla götürmüşlerdi. Buradaki çalışanlardan aldığımız bilgiler üzerine, 16-17 yaşlarında bir kardeşimiz burada çalıştığı esnada oluyor. Bugün de burada çok rüzgar vardı. Çalışma arkadaşları da ‘Rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım’ demişler. Sorumlusu kimse çalışabileceğini söylüyor. Vinç kaldırıldıktan sonra üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor. İş güvenliği uzmanına durumu sorduk. Bize ismini bilmediklerini söylediler. İsmini bilmediğiniz insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? Henüz bugün işe başladığı söylendi. Neticesinde burada bir ihmalin olduğu ortadadır. Bunun gerçekten araştırılmasını ve bu tarz olayların son bulmasını diliyoruz. Vefat eden kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Bu tarz şeylerin gizlenmemesini istiyoruz. Arkadaşları ağlıyordu. Bir tanesi burada çalışmak istemediğini söylemişti. Muhtemelen maddi durumu kötüydü. Ailesinin de henüz haberi yok. Muhtemelen karakoldan haber verecekler” dedi.

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