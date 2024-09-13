İnsan gibi düşünüp çözüm geliştiren yapay zeka tanıtıldı

OpenAI, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda zorlu problemleri daha etkin bir şekilde çözebilen yeni yapay zeka modellerini duyurdu. Bu yeni yapay zeka, bilim, kodlama ve matematik alanlarında önceki modellere kıyasla daha karmaşık sorunları çözme kapasitesi ile göz dolduruyor.

Yeni modeller, karşılaştıkları problemleri çözmek için daha fazla düşünme süresi ayırarak, çeşitli stratejiler geliştirip hatalardan öğrenerek insan benzeri bir düşünme süreci oluşturuyor. OpenAI’nin testlerinde, bu yeni yapay zeka modelleri, fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda doktora öğrencilerine benzer bir performans sergilediği belirtildi.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) eleme sınavında, önceki GPT-4o modeli soruların yalnızca yüzde 13’ünü doğru cevap verirken, yeni modeller yüzde 83 başarı sağlaması dikkat çekti.

Yeni yapay zeka modelinin henüz erken bir aşamada olduğu ve mevcut internet bilgilerine erişim, dosya ve görsel yükleme gibi yeteneklere sahip olmadığı ise vurgulandı. Bu nedenle, mevcut GPT-4o'nun daha kullanışlı olmaya devam edeceği söyleniyor.

OpenAI, yeni yapay zeka modellerini iki farklı versiyon halinde yayımlayacak. "o1-mini" versiyonunun kodlama konusunda daha etkili olduğu ve kapsamlı model olan "o1-preview"e göre yüzde 80 daha uygun fiyatlı olduğu ise belirtildi. Ayrıca, o1-mini modelinin ChatGPT'yi ücretsiz kullananlara açık hale getirecek.