İnsan kaçakçılarının rehin aldığı göçmenler binadan atladı: Biri öldü, diğeri klimaya düştü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkmak için anlaştıkları kişiler tarafından bir evde tutsak tutulan yabancı uyruklu iki kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu bir grup, yurt dışına çıkmak için para karşılığında bir grupla anlaştı.

Verilen miktarı yetersiz bulan grup, yabancı uyruklu kişilerin ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde tutsak tuttu. İşkence gördükleri de iddia edilen yabancı uyruklu kişilerden Afganistan uyruklu 2 kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Atlayanlardan biri ağır yaralanırken, bir kişi ise binanın dışında bulunan klimanın dış ünitesinin üzerine düşerek yara almadan kurtuldu. Olay sonrası evde bulunan 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ellerinin bağlı olduğu görülen ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, evde bulunan 3 çocuğu ve klimanın üzerine düşen yabancı uyruklu vatandaşı polis merkezine götürdü. Ağır yaralan ve Afganistanlı olduğu öğrenilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"YABANCI BİRİLERİNİ GÖRÜYORUZ BİNADA"



Bir mahalle sakini binada sürekli yabancı kişileri gördüklerini belirterek, "Her hafta sürekli yabancı birileri gidip geliyor. Mesela 3 ay önce Afrika asıllı kişiler gördük, ondan öce Suriyeli, Pakistanlı, Türkmenistanlı devamlı böyle değişik değişik insanları görüyoruz binada. Muhtemelen günübirlik ya da haftalık kiraya veriliyor. Bir şahsın aşağı düştüğünü gördük. Diğer şahsın da aşağı düşerken birinci katta klimanın üstüne düştüğünü gördük ve o şahsı kurtardık. Ondan sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme, ambulans geldi. Biz dışarı çıktığımızda, yere düşen şahsın eli bağlıydı, klimanın üstüne düşen şahsın eli de bağlıydı ve 'kurtarın' diye bağırıyordu. Diğer şahısları da kaçarken görenler olmuş. Onların da Afganistanlı olduğu söyleniyor. Düşen şahısların da Pakistanlı olduğu söyleniyor, 3 tane çocukları vardı yukarıda. Çocuklarını olaydan sonra kurtardık. 3 tane çocuk vardı, 2 tane Pakistanlı, Pakistanlılardan birisi öldü. 3 şahıs da kaçtı. Onlarda Afganistanlıymış. Muhtemelen işkenceden sonra ya atladılar ya da birileri tarafından aşağı atıldılar" diyerek yaşananları anlattı.