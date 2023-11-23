Pakistan 1 milyon Afgan göçmeni sınır dışı edecek. Türkiye yeni yıla Afganlarla mı girecek

Pakistan yılbaşına kadar 1 milyon düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı. Öte yandan kaçakları ihbar edenlere de ödül verileceğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pakistan 1 milyon Afgan göçmeni sınır dışı edecek. Türkiye yeni yıla Afganlarla mı girecek

Independent Türkçe'nin yer verdiği bilgilere göre, iktidarın olmayan göç stratejisi açık kapı politikası Türkiye’yi yabancı ve kaçakların merkezi haline getirdi.

Bu konu Türk halkının birinci gündem maddesi sığınmacı ve kaçakların gelecekteki durumları oldu.

Türkiye’de bu tartışmaların yaşandığı dönemde ise Pakistan örnek olabilecek bir karara imza atarak, kaçak göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini, aksi takdirde zorla sınır dışı edileceklerini açıkladı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde geçici hükümet Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, yılbaşına kadar 1 milyon düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.

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Bakan Açakzai, tüm hükümet kurumlarının ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Açakzai, Ocak 2024’e kadar 1 milyon düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı edilmesinin planlandığını dile getirdi.

Çoğunluğu Afganistan vatandaşı olan düzensiz göçmenler, Torkham ve Çaman sınır kapılarından ülkelerine gönderiliyor.

HÜKÜMET, BELGESİZ GÖÇMENLERİ İHBAR EDENLERE ÖDÜL VERECEK

Bakan, hükümetin belgesiz göçmenlerin mal ve mülklerine el koymayı planladığını ve bu durumda olan göçmenlerle ilgili bilgi verecek vatandaşları ödüllendirmek için de özel bir telefon hattı kuracağını aktardı.

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