İnsan kemiğinden uyuşturucu yaptılar. Ülke alarma geçti mezarlıkları koruyorlar

Kaynak: NTV
İnsan kemiğinden uyuşturucu yaptılar. Ülke alarma geçti mezarlıkları koruyorlar
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’de ‘Bu kadarına da pes’ dedirten bir gerçek ortaya çıktı. Ülkede insan kemiğinden uyuşturucu yapıldığının ortaya çıkması sonrası acil durum ilan edildi. Hükümet, mezarları korumaya aldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, insan kemiklerinden yapılan psikoaktif bir uyuşturucu nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Ülke, Kush adlı uyuşturucunun kötüye kullanımında keskin bir artışa tanık olurken polis, genç erkeklerin mezarları kazmalarını engellemek için başkent Freetown'daki mezarlıkları korumaya başladı.

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"VAROLUŞSAL BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

NTV'nin derlediği habere göre, içinde çeşitli maddeler bulunan bu uyuşturucuya, sülfür izleri içerdikleri için öğütülmüş insan kemiği de eklendiği ve bu şekilde uyuşturucun etkisinin arttığı iddia ediliyor.

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, dün ülke çapında yaptığı bir yayında, "Ülkemiz şu anda uyuşturucu ve madde bağımlılığının, özellikle de yıkıcı sentetik uyuşturucu Kush'un tahrip edici etkisi nedeniyle varoluşsal bir tehditle karşı karşıya" dedi.

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HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

2020 ve 2023 yılları arasında Sierra Leone Psikiyatri Hastanesi'ne Kush ile bağlantılı hastalıklar nedeniyle yapılan başvurular neredeyse yüzde 4000 oranında arttı.

Bunların büyük çoğunluğunu 18-25 yaş arası genç erkekler oluşturdu.

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