İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa atasözünün anlamı nedir?

İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İçinde bulunulan iletişim çağında, bir yandan bulunulan yerden dünyanın diğer bir ucunda olan başka insanlarla iletişim kurabilirken, diğer bir yandan aynı evi paylaştığımız insanlarla iletişim ve duygusal kopukluk yaşamaktayız.

Günümüzden bağımsız düşünülerek insanların konuşarak anlaşabileceğini, hayvanların ise kokuyla anlaşma sağlayacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

İNSAN KONUŞA KONUŞA HAYVAN KOKLAŞA KOKLAŞA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa demişler, seninle konuşmadan sorunlarımızı çözemeyiz..."