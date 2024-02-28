İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa atasözünün anlamı nedir?
İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İçinde bulunulan iletişim çağında, bir yandan bulunulan yerden dünyanın diğer bir ucunda olan başka insanlarla iletişim kurabilirken, diğer bir yandan aynı evi paylaştığımız insanlarla iletişim ve duygusal kopukluk yaşamaktayız.

Günümüzden bağımsız düşünülerek insanların konuşarak anlaşabileceğini, hayvanların ise kokuyla anlaşma sağlayacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

İNSAN KONUŞA KONUŞA HAYVAN KOKLAŞA KOKLAŞA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa demişler, seninle konuşmadan sorunlarımızı çözemeyiz..."

Son Haberler
Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza Gündem
Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza
Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu Yerel Haberler
Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu
Metruk binada yangın paniğe sebep oldu Yerel Haberler
Metruk binada yangın paniğe sebep oldu
Gümrüklerde bu ay 4,2 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi Ekonomi
Gümrüklerde bu ay 4,2 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular. İstanbul’un bir ucundan geliyorlar Yaşam
50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular. İstanbul’un bir ucundan geliyorlar
Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı Yerel Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı