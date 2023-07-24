İnsan sağlığını böyle hiçe saydı. Uzmanlar izlenme rekoru kıran videoyla ilgili uyardı

Sosyal medyada sağlıkla ilgili paylaşılan birçok içerik, kullanıcıların dikkatini çekerken insan sağlığını tehdit eden yanlış bilgilerle dolu paylaşımlar ise tehlike yaratıyor.

Etkileşim yaratarak para kazanmak için üretilen bilimsel kanıttan yoksun içerikler, sorgulanmadan uygulandığında dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

ALTININ TİROİDE İYİ GELDİĞİNE DAİR BİLİMSEL BİR KANITI YOK

Son günlerde sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir videoda boyuna 22 ayar altın bağlamanın tiroide fayda sağlayabileceği öne sürüldü.

Tiroidi olanların uygulaması ve bilmesi gereken gerçekler ise çok farklı.

Tiroid, bir hastalık sanılsa da, boğazda soluk borusunun önünde bulunan bir organ. Yutkunduğunuzda aşağı yukarı hareket eden ve kelebeği andıran bu organ, vücut fonksiyonlarını düzenleyen hormonların üretiminden sorumlu.

Altının (ve kehribar gibi doğal taşların) tiroide doğrudan etkisi ve faydası olduğuna dair bilinen bilimsel bir kanıt ve açıklama yok. Tiroid hastalıklarının tedavisi için doktora başvuru öneriliyor.

"AĞIR METALLER TİROİD FONKSİYONLARINI BOZABİLİR"

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'e göre; altının sağlıklı bireylerde veya tiroid hastalarında herhangi bir sağlığa faydalı etkisi tanımlanmadı. Üstelik ağır metallerin sağlıklı bireylerde tiroid fonksiyonlarını bozma riskleri var.

Altın da tiroid bezi tarafından normalde kullanılan bir metal değil ve tiroid fonksiyonlarını bozabilir.

Açık verilerde tiroid hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan'ın tiroid kanserinin alternatif tıpla ilişkisini değerlendirdiği bir videoya rastlanıyor. Bu konudaki deneyimini aktaran Ayşan, "Tiroid kanserinin alternatif tıpla, bitkilerle, vitaminlerle bir çözümü yok. Tiroid kanserinin tedavisi ameliyattır" diyor.

Bitkisel tedavi önerileriyle bilinen Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun tiroid hastalıklarına karşı kür önerilerinde bulunduğu bir videosu var. Saraçoğlu videoda sorun solid tümör (sıvı değil, kist içermez ve anormal büyük) ise kürün tümörün ortadan kalkmasında etkili olmayacağını belirtiyor.

İnternette tiroid hastalıklarıyla ilgili güvenilir kaynaklardan paylaşılan çeşitli içerikler yer alıyor. İçeriklerde dereotu, brokoli, ceviz gibi bitkilerle önerilere rastlanıyor ancak altınla ilgi bir bulgu yok.

ALTIN TİROİD FONKSİYONLARINI BOZABİLİR

Ankara Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA Teyit Hattı'na iddiayı değerlendirdi.

Prof. Dr. Mustafa Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

- Ağır metallerin sağlıklı bireylerde tiroid fonksiyonlarını bozma riskleri vardır. Altın, tiroid bezi tarafından normalde kullanılan bir metal değildir ve tiroid fonksiyonlarını bozabilir.

- İnflamasyonu azaltıcı etkisi nedeniyle bazı özel romatolojik hastalıklarda nadiren kullanılsa da tiroid hastalıklarında kullanımında yeri yoktur. Tam tersi özellikle gebelik, ergenlik, çocukluk gibi hassas dönemlerde tiroid fonksiyonlarını ve doğacak bebeklerin tiroid fonksiyonlarını bozabilir; bir endokrin bozucu olarak çalışabilir.

- Bazı kanserlerde altın kullanımı ile ilgili hayvan çalışmaları olsa da tiroid kanserlerinde insan çalışması mevcut değildir. Altının sağlıklı bireylerde veya tiroid hastalarında herhangi bir sağlığa faydalı etkisi tanımlanmamıştır.

- Tiroid için birçok metal endokrin bozucu ve sağlığa zararlı olarak sınıflandırılabilir. Selenyum ve iyot tiroid için önemli atomlardır. Eksikliklerinde tiroid bozuklukları oluşabilir. Endokrinoloji uzmanlarınca bazen tedavi ve hastalık önleme için bireysel günlük ihtiyaç göz önünde bulundurularak önerilebilirler. Ki ülkemizde tuzlarımızın iyotlanması zorunluluğu ile iyot eksikliği önlenmeye çalışılmaktadır.

- Fakat sağlıklı bireylerde son zamanlarda gördüğümüz gibi infeksiyon hastalıklarını veya diğer hastalıkları önlemek için yüksek doz önerilmesi moda olmuştur fakat bilimsel olarak zararlıdır; çok sayıda bireyde zehirli guatra sebep olmaktadır. Sadece Endokrinoloji ve İç Hastalıkları uzmanlarınca önerilen durum ve miktarlar dışında iyot verilmesi sağlığa zararlıdır.