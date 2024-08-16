Inserpo şirketlerin BT ürün ve hizmetleriyle ilgili teklif süreçlerini tek platforma taşıyor

Araştırmalar 5 şirketten üçünün, 2024’te teknolojiye bir önceki yıla kıyasla daha çok yatırım yaptığını gösterirken, BT liderleri ve satın alma ekiplerinin doğru tercihleri doğru zamanda yapmasının önemi de arttı. BT hizmeti sağlayıcısı global şirketlerde uzun yıllar çalışmış ve dış kaynak kullanımı konusunda uzmanlaşmış ekibiyle öne çıkan Inserpo Bilişim, BT ürün ve hizmetlerini satın alan tüm profesyonellerin “ihtiyaç belirleme, teklif alma ve satın alma” süreçlerini tek platformda topladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Inserpo Bilişim Satış Direktörü Abdullah Özberk, “Bugün işletmeler için teknoloji yatırımı yapmamak diye bir seçenek yok. Ağ, güvenlik, sistem, altyapı ve BT hizmetleri, şirketlerin günlük bazda ihtiyaç duyduğu tedarik kalemlerine dönüştü. Dijital dönüşüm trendinin ilk yıllarından bu yana kurumsal şirketlere BT hizmetleri tedariki sağlayan bir ekip tarafından kurulan Inserpo Bilişim olarak geliştirdiğimiz platformla, yalnızca Türkiye’de değil dünyada da bir ilke imza atarak orta ve büyük ölçekli şirketlerin, BT hizmet tedarik süreçlerini uçtan uca dijitale taşıyoruz” dedi.

“ZAMAN, PARADAN DAHA DEĞERLI”

Digital Commerce 360 tarafından yürütülen bir araştırmada, e-satın alma teknolojilerinin 10 işletmeden yaklaşık dokuzu (%87) tarafından kullanıldığı görüldü. Son yıllarda, tedarik ve satın alma süreçlerini dijital ortama taşıyan e-satın alma çözümlerinin, satın alma profesyonelleri tarafından büyük ölçüde benimsendiğini vurgulayan Abdullah Özberk,

“Zamanın paradan daha değerli olduğu bir dönemdeyiz. Ancak konu BT altyapılarına ve BT hizmetine geldiğinde, işletmeler farklı sağlayıcılardan teklif alabilmek için dahi her biriyle toplantı yapmak, keşif süreçleri yürütmek durumunda kalıyor. Inserpo Bilişim, dijitalin B2C ve B2B için alışkanlığa dönüştürdüğü hızlı teklif ve satın alma sürecini BT odağına taşıyan ilk platform.

Amacımız, BT alanındaki hizmet satın alma süreçlerini en hızlı şekilde, en az efor harcanarak tamamlanabilir hale getirmek. Ağ, güvenlik, sistem bakımı ve destek, son kullanıcı hizmeti, dış kaynak personeli ya da dijital dönüşüm proje ekibi oluşturma gibi geniş bir kapsamda, işletmelerin 5 dakika içinde teklif alabilmesine olanak tanıyoruz. Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin en önemli sebebi, global şirketlerden aldığımız danışmanlıklar ile BT hizmetlerinin standart hale getirilmesini sağlamamız” diye konuştu.

İHTİYAÇ BELİRLEME VE TEKLİF ALMA TEK PLATFORMDA

Ortaya koydukları değerin, yalnızca BT hizmetlerine sorunsuz bir biçimde ulaşma olmadığına dikkat çeken Abdullah Özberk, “Satın alma kararlarını veren liderlerin en önemli öncelikleri, doğru ürün/hizmet, doğru maliyet ve hız. Inserpo Bilişim bu sebeple ihtiyaç belirleme noktasında da devreye giriyor. Tamamen dijital olan platformumuza giriş yapan kullanıcılar ağ, güvenlik, sistem ve BT hizmeti başlıklarında yer alan alt kırılımları seçerek, ihtiyaçlarını birkaç basit soruyla ayrıntılandırıyor.

Bu sorular, işletmelerin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkararak, gereksiz yatırımların veya paket ürünlere yapılacak ek harcamaların önüne geçmeye yardımcı oluyor. Teklif beş dakika içinde, hizmet talep eden kullanıcıya ulaştırılıyor. Uygun bulunduğunda ise satın alma aşamasına geçiliyor. Inserpo Bilişim, aralarında küresel kurumsal BT devlerinin de yer aldığı çok çeşitli hizmet sağlayıcı ile çalışıyor. Bu sayede, kullanıcılar almak istediği ürün ve hizmete dair detayları belirleyerek en uygun teklife, en kısa sürede ulaşabiliyor” dedi.

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ YANINDA NİTELİKLİ BT İNSAN KAYNAĞI DA SUNULUYOR

BT ihtiyaçlarının farklılaştığını ve çoğu zaman işletmelerin, donanım ve lisansın yanında nitelikli BT personeline de ihtiyaç duyduğunu belirten Abdullah Özberk, “Outsourcing hizmetimiz kapsamında, BT personeli, proje yöneticisi veya proje ekibi için dış kaynak kullanmak isteyen şirketlere, diledikleri uzmanlık seviyesinde, diledikleri ölçek ve zamanda ekip de sağlıyoruz. Nitelikli BT personeline erişimin oldukça güç olduğu bu dönemde Inserpo Bilişim, şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki ekibi hızlıca oluşturup dış kaynak kullanım hizmeti olarak sunabiliyor” diye konuştu.

2019 yılında yılında kurulan Inserpo Bilişim’in, 5 yıllık süreçte gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımlarıyla bugün “BT dış kaynak kullanımı ve BT hizmet satın alma süreçlerinin tüm aşamalarıyla tek platformda sunulması” konusunda Türkiye’de ve dünyada bir ilke imza attığına dikkat çeken Inserpo Bilişim Satış Direktörü Abdullah Özberk, gelecek dönem hedeflerine dair de şunları söyledi:

“Türkiye’nin öncü şirketlerine hizmet veren Inserpo Bilişim; yerel ve uluslararası iş ortakları, BT çözüm sağlayıcılığı alanında uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip 16 kişilik ekibi ve özkaynakları sayesinde oluşan bu iş modelinde, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında da büyümeyi hedefliyor.”