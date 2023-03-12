İnşirah suresinin Türkçe anlamı nedir?

İnşirah suresi Mekke'de inmiştir. İnşirah suresi 8 ayetten oluşmakta olup Duha suresinden sonra inmiştir.

"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelmektedir. İnşirah sûresinde Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?

2- Senden yükünü indirmedik mi?

3- O senin sırtını ezen yükü.

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6- Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

7- O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.

8- Ancak Rabbine yönel.