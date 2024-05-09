Türkiye İsrail’e ihracata yeniden izin verdi. İsrail basınından flaş iddia

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Türkiye İsrail’e ihracata yeniden izin verdi. İsrail basınından flaş iddia
İsrail’in ileri gelen gazetelerinden Globes, Türkiye’nin yerel inşaat sektöründeki fabrikalara mektup gönderdiğini ve İsrail'e ihracata tekrar başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiğini öne sürdü.

İsrail'in öneli finans gazetelerinden olan Globes, Türk ve İsrailli yetkililerden edindiği bilgilere göre, Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiği iddia etti.

Bunun, İsrail’e geniş kapsamlı bir inşaat ürünlerinin ihracat izni değil, geçici ve yalnızca İsrail ile halihazırda çalışan fabrikalar için bir izin olduğunu öne süren gazete, "Bu gelişmenin, dün Ankara'da Türk-İsrail Ticaret Odası yetkilileri ile Türk Ticaret Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan bir toplantı sonucu ortaya çıktığı anlaşılıyor” söyleminde bulundu.

shutterstock-721673605-1.jpgYapılan toplantıda Türk iş insanlarının İsrail'e yönelik gerçekleştirilen kapsamlı ihracat kısıtlamasından "memnuniyetsizlik" duydukları ileri sürüldü. Gazete aynı zamanda, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın son günlerde İsrail'in, Türkiye'den ithalata olan bağımlılığını sona erdirmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Globes, ilerleyen günlerde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat'ın katılımıyla İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs'la üçlü bir ticaret konferansı gerçekleştireceğini iletti ve bu toplantının ardından Türk tedarikçilerin yerine Yunan ve Kıbrıslı tedarikçiler arasındaki bağların sıkılaştırılmasının hedeflendiğinin duyurulabileceği kaydedildi.

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İSRAİL İLE TÜM İTHALAT VE İHRACAT DURDURULMUŞTU

Ticaret Bakanlığı, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerinin tamamen durdurulduğunu duyurmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kaydedilmişti.

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