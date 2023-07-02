Instagram hikaye özelliği getirerek 24 saatlik görüntü paylaşabilme özelliği getirmişti. Instagramın hikaye kısmında ekran görüntüsü almanın karşı tarafa bildirim olarak gidip gitmediği merak ediliyor. Peki, instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?

Instagram hikaye özelliği getirerek kullanıcılarının günlük olarak fotoğraf, video gibi içerikler paylaşabilmesini sağladı. Instagram hikaye kısmında ekran görüntüsü almak mümkün.

Instagram'da paylaşılan bazı hikayelerin ekran görüntüsü alınır. Böylece alınan bu ekran görüntüsü amacı göre farklı yerlerde paylaşılır. Ancak bu durumda karşı tarafa bildirim gidip gitmediği pek çok kişinin merak ettiği konular içerisinde gelmektedir. Çünkü çoğu kişi ekran görüntüsü aldığı zaman karşı tarafın bunu bilmesini istemez.

INSTAGRAM’DA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINCA BİLDİRİM GİDER Mİ?

Instagram üzerinden paylaşılan hiç Aydın ekran görüntüsü alındığında, herhangi bir şekilde bildirim gitmez. Çünkü Instagram gibi sosyal medya hesaplarının en önemli unsurları içerisinde gizlilik gelir. Bu bir gizlilik ihlali olduğu için karşı taraf herhangi bir şekilde bildirim almaz.

Gün içerisinde en çok kullanılan bölümler arasında Instagram hikaye kısmı geliyor. Özellikle pek çok kişi anlık olarak gerçekleştiği durumu ve duygularını hikaye üzerinden paylaşır. Bazı durumlarda ise bu hikayeler başka hesaplar üzerinden ekran görüntüsü olarak alınır. Böyle durumlarda ise karşı tarafa bildirim gidip gitmediği merak ettiği konular içerisinde geliyor. Bu doğrultuda Instagram hikayesi ile ekran görüntüsü almanın üzerinden bildirim gitmediği ifade etmek gerekir.